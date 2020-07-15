Прокуратура Татарстана проверит, как власти Челнов следят за безопасностью на воде

Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана намерена дать правовую оценку мерам, принимаемым органами местного самоуправления в Набережных Челнах. В акватории Нижнекамского водохранилища и других водоемов с наступлением лета утонули уже 7 человек. Об этом сообщил и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.

Ведомство проверит, какие мероприятия по профилактике происшествий на воде и насколько своевременно он были проведены, а также как были информированы люди.

Проверкой занимается прокурор Набережных Челнов, сообщает ведомство.

В Набережных Челнах вчера утонул 17-летний подросток. Это уже пятый несчастный случай, который произошел за последние семь дней.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от глав районов ответственности за обеспечение безопасности на воде в Татарстане.