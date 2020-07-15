В Челнах утонул 17-летний подросток — это уже пятый несчастный случай на воде за последние семь дней

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах вчера утонул 17-летний подросток. Это уже пятый несчастный случай, который произошел за последние семь дней.

Инцидент произошел в районе набережной Нового Города у бывшей лодочной станции «Маяк».

Молодой человек купался с другом, они начали нырять и один из них не вынырнул. Водолазы обследовали 3,9 тыс. кв. м дна акватории на глубине 1,5—3 м.

С наступлением темноты водолазные работы приостановили. Ближе к часу ночи выяснилось, что тело погибшего обнаружили родственники.

Место для купания было не оборудовано, на пляже был установлен аншлаг «Купание запрещено», передает пресс-служба МЧС по РТ.

С 1 июня по 14 июля в Татарстане зарегистрировано 40 происшествий на воде. 38 человек погибли, 10 были спасены. Многие из них купались в необорудованных для этого местах. МЧС по Татарстану объяснило, почему важно отдыхать только на официальных пляжах.

