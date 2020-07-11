Минниханов потребовал от глав районов ответственности за обеспечение безопасности на воде в Татарстане

Фото: МЧС по РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства РТ обратился к главам районов с просьбой ответственно подходить к проблеме гибели людей на воде.

За неделю в Татарстане утонули 14 человек. С начала года на воде произошло 42 смертельных случая. Больше всего погибших в Казани — шесть человек, в Нурлатском районе — четыре (в том числе один ребенок), в Зеленодольском, Нижнекамском, Альметьевском и Елабужском, в Набережных Челнах по 3 человека, в Черемшанском и Менделеевском районах по два человека, в оставшихся 13 районах, где отмечается гибель на водоемах, погибло по одному человеку.

Докладывая статистику, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин пожаловался, что органы местного самоуправления самоустранились от работы по привлечению к ответственности людей, нарушающих правила безопасности на воде.

Рустам Минниханов потребовал глав районов ответственно подходить к проблеме.

«Ваша задача — обеспечить безопасность людей, вы несете ответственность за все, что происходит на вашей территории. Наша с вами задача — не только принимать упредительные меры, но и создавать условия для обеспечения безопасности граждан на воде. Может, где-то обеспечить дежурство, обеспечить посты на местах. Еще неделю обещают жаркую погоду. Важно создавать условия для обеспечения безопасности людей!» — передает слова Рустама Минниханова пресс-служба.

Рустам Минниханов также отметил, что с учетом того, что более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, надо активизировать работу по пресечению правонарушений, связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах и появлением в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на всех водных объектах Татарстана появятся патрульные группы контроля безопасности.