В Татарстан надолго пришла жаркая погода

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Всю предстоящую декаду, с 7 по 17 июля, в Татарстане ожидаются высокие дневные и ночные температуры, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев.

Он отметил, что сейчас погода в республике определяется высоким антициклоном. Температура воздуха выше климатической нормы на 5—6 градусов.

В этом году антициклон может стать блокирующим, и тогда жаркая погода задержится надолго. Такое уже было в 1972 и 2010 годах из-за юго-восточных ветров из Казахстана.

При этом 10 и 11 июля температура незначительно понизится, но все равно будет выше климатической нормы. Это будет связано с прохождением холодного фронта, передает пресс-служба КФУ.

Переведенцев также отметил, что в связи с антициклоном воздух загрязняется и выбросы копятся в воздухе и задерживаются. Профессор предупредил об очень сильной радиации, в том числе ультрафиолетовой. Поэтому вероятны тепловые и солнечные удары. Переведенцев посоветовал носить головные уборы.

В понедельник синоптики Гидрометцентра РТ предупредили о 35-градусной жаре на этой неделе.