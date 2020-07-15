Генконсул Турции в Казани: этим летом туристы не смогут сами накладывать себе еду в all inclusive

Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан заявил, что в этот туристический сезон постояльцы крупных отелей в Турции не смогут сами накладывать еду у шведского стола. Это связано с мерами безопасности, введенными из-за COVID-19.



Так, гости отеля будут показывать понравившееся блюдо повару, стоящему за стеклянной перегородкой, и он будет накладывать туристу пищу. Система all inclusive в гостиницах будет сохраняться, заверил генконсул.

По мнению Эрикана, меры безопасности, предпринятые в Турции, достаточны для недопущения распространения коронавируса.

Он рассказал корреспонденту «Реального времени», что по приезде на отдых российским гражданам не нужно будет носить справку об отсутствии коронавируса. Но при этом маски в общественных местах носить обязательно. Во многих местах проверяется температура, остается требование соблюдать социальную дистанцию.

Также Исмет Эрикан отметил, что авиакомпания Turkish Airlines готова в любой момент открыть рейсы между Турцией и Россией.

