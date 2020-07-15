Минниханов вручил татарстанским лесникам ключи от более ста новых единиц спецтехники

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил лесникам из республики ключи от новых единиц спецтехники. Мероприятие прошло на площадке перед Центром семьи «Казан». Всего автопарк лесничеств и лесхозов Татарстана пополнился 112 единицами лесопатрульной, лесопожарной и лесохозяйственной техники, сообщает пресс-служба президента РТ.



Минниханов подчеркнул, что сохранение и воспроизводство республиканских лесов сегодня является одной из важнейших задач. Также он отметил важность подготовки квалифицированных кадров и сохранения преемственности поколений в лесохозяйственной отрасли. По его словам, с 2010 года лесная отрасль республики получила 1 314 единиц техники.

«Я могу вас заверить, что для нас лесохозяйственный комплекс очень важен. Необходимо строго следовать всем правилам лесопользования и оберегать наши леса. Особо бдительными нам нужно быть в эти дни. В целях пожарной безопасности мы ввели в наших лесах спецрежим. Эти меры позволяют нам в последние годы не допускать серьезных пожаров», — отметил президент РТ.

Вчера кабмин Татарстана на 21 день ограничил пребывание граждан в лесах и въезд в леса на автомобилях. Ограничения действуют на территории Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского лесничеств Татарстана.