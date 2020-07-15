Минниханов попросил показать ему окончательную версию проекта реконструкции ТЦ «Кольцо»

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали концепцию реконструкции ТЦ «Кольцо».

Победители конкурса, итоги которого подвели в октябре прошлого года, доработали проект с учетом замечаний.

Минниханов в целом одобрил концепцию, но в то же время, учитывая высокий интерес к объекту у жителей Казани, поручил представить ему окончательную полную презентацию, прежде чем приступить к работам.

«Все-таки ваши рисунки... наверное, может быть, хорошие, но покажите, как это будет», — сказал Минниханов.

Напомним, в октябре 2019 года завершился конкурс на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо». В нем победили архитекторы из бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский и Арсен Хаиров, они предложили окружить торговый центр белой сетчатой вуалью, расширить площади на 10% — до 94 тысяч кв. м, и благоустроить вокруг зеленую зону. На проект обрушилась критика. В итоге архитекторов попросили переделать проект к лету 2020-го.

