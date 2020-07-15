Сегодня из Казани открываются авиарейсы в Калининград — самолет встретят водной аркой

Сегодня авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) запускает

авиарейсы по маршруту Казань — Калининград — Казань, сообщает пресс-служба аэропорта Казани. Они будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 по следующему графику:

вылет из Казани по четвергам и воскресеньям в 12.00, прибытие в Калининград в 13.55;

вылет из Калининграда по понедельникам и пятницам в 00.15, посадка в Казани в 03.45.

Полеты будут выполняться до 23 октября 2020 года.

Как сообщает «Русский Запад», самолет из Казани в «Храброво» встретят водной аркой. Из столицы Татарстана прилетит председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов. В Калининграде его встретит региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

О том, что Nordwind откроет рейсы из Калининграда в Казань, стало известно в середине июня.