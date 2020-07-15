Бубнов: «Рубин» сейчас выглядит более организованным, чем «Ростов»

Эксперт по РПЛ Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 29-го тура между «Рубином» и «Ростовом». Он полагает, что казанский клуб подходит к поединку в качестве фаворита.

«Рубин» неплохо выглядел в последних матчах, главное — набирал очки. «Ростов» же их теряет, даже во встречах с соперниками из низов таблицы. Как ни странно, но казанский клуб сейчас выглядит более организованным», — сказал Бубнов.

После 28 сыгранных туров, казанский «Рубин» набрал 34 очка и занимает 10 позицию в турнирной таблице РПЛ. После ничьи в Москве с ЦСКА команда Слуцкого обеспечила себе участие в следующем чемпионате России.

«Ростов» набрал 44 очка и идет на пятой строчке РПЛ. Команда Валерия Карпина досрочно вышла в еврокубки на следующий сезон.

Превью 29-го тура и прогнозы от «Реального времени» на самые интересные матчи можно почитать здесь.