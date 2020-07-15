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Следователи приобщили к делу видео с предложением Ефремовым взятки полицейскому

01:41, 15.07.2020
Следователи приобщили к делу видео с предложением Ефремовым взятки полицейскому
Фото: Реальное время

Следователи приобщили к уголовному делу видеозапись, на которой Михаил Ефремов предлагает полицейскому взятку. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Я получил все материалы в субботу, пять томов и несколько часов видео. Сегодня по просьбе журналистов начал смотреть и нашел там эти материалы. Видеоматериалы приобщены к делу», — рассказал защитник телеканалу «Звезда».

Видеозапись была опубликована сразу после аварии. На ней Ефремов пытается «договориться» с приехавшим на место аварии полицейским.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — заявляет артист на записи (с 43:19).

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

Общество Татарстан
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