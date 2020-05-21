Власти Татарстана в 2020 году закупили 12 единиц лесопожарной техники

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Власти Татарстана закупили и передали лесничествам 12 единиц лесопожарной техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология».

Это девять пожарных автоцистерн АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), один малый лесопатрульный комплекс УАЗ-390945 и две противопожарные установки высокого давления.

В этом году в Татарстане появятся также две новые лесопожарные станции на базе Нижнекамского и Нурлатского лесхозов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2019 году, по сравнению с 2010 годом, количество случаев незаконной рубки лесных насаждений снизилось на 40,4%. Объем незаконно заготовленной древесины за 9 лет уменьшился на 54%.

