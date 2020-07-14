В МВД Татарстана разбираются, почему полицейские отказали в возбуждении дела избитой беременной

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В МВД разбираются, почему у избитой на восьмом месяце беременности женщины не приняли заявление о возбуждение уголовного дела, когда она пожаловалась на нижнекамского женоненависника.

На 19-летнюю девушку Хабибуллин напал 14 апреля на проспекте Вахитова. Он ударил ее прямо в живот, однако полицейские дважды отказались принять заявление беременной женщины, пострадавшей от 33-летнего Альберта Хабибуллина, объясняя отказ отсутствием состава преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в УВД по Нижнекамскому району проводится служебная проверка. Если их вину будет установлена, они будут уволены а из непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении сотрудников УМВД по Нижнекамскому району по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

