Прокуратура Татарстана проверит, почему труженице тыла отказывали в переселении из аварийного дома

Фото: «Реальное время»

Прокуратура Татарстана намерена дать оценку решениям уполномоченных органов власти при рассмотрении вопроса о переселении 88-летней труженицы тыла в Советском районе Казани.

Бабушка живет в комнате аварийного дома, в неудовлетворительных условиях. Ведомство проверит, почему жильцы дома длительное время не могут добиться переселения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования к восстановлению нарушенных прав граждан», — добавил и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.

Ранее в Казани скончалась 94-летняя вдова ветерана войны Бибинур Лутфуллина, жилищный вопрос которой решился после вмешательства президента РТ Рустама Минниханова.

