Новости общества

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура Татарстана проверит, почему труженице тыла отказывали в переселении из аварийного дома

17:22, 14.07.2020
Прокуратура Татарстана проверит, почему труженице тыла отказывали в переселении из аварийного дома
Фото: «Реальное время»

Прокуратура Татарстана намерена дать оценку решениям уполномоченных органов власти при рассмотрении вопроса о переселении 88-летней труженицы тыла в Советском районе Казани.

Бабушка живет в комнате аварийного дома, в неудовлетворительных условиях. Ведомство проверит, почему жильцы дома длительное время не могут добиться переселения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования к восстановлению нарушенных прав граждан», — добавил и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.

Ранее в Казани скончалась 94-летняя вдова ветерана войны Бибинур Лутфуллина, жилищный вопрос которой решился после вмешательства президента РТ Рустама Минниханова.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем