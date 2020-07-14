Глава РПЛ обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации лиги. «Ростов» в ответ запустил голосование

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) относительно высказываний Валерия Карпина в адрес лиги.

«На наш взгляд, это выражения, наносящие ущерб деловой репутации РПЛ как спортивному продукту», — говорится в письме Прядкина, которое опубликовал Карпин в своем аккаунте в «Инстаграм».

Также тренер «Ростова» сопроводил свой пост словами: «Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги».

Сразу после этого в аккаунте футбольного клуба «Ростов» запустилось голосование, где пользователям социальной сети предлагается выбрать человека, который сильнее вредит репутации РПЛ. В опросе есть только два варианта — Карпин и Прядкин, позволивший состояться матчу «Ростова» с «Сочи» (1:10).

Отметим, что подобную реакцию главы РПЛ вызвали слова тренера ростовчан после игры с «Оренбургом» (0:0), который назвал лигу ненормальной и дал новое название «Роспотребнадзор чемпионат России».