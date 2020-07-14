Челнинские активисты получили 150 тыс. рублей за жалобы на незаконную торговлю алкоголем

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

За обращения через систему «Народный контроль» активные татарстанцы получают поощрения. Об этом сегодня на брифинге рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

За одну подтвержденную заявку татарстанцы получают от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Сабурская привела пример, как активисты из Набережных Челнов получили 150 тыс. рублей за жалобы на незаконную торговлю алкоголем.

По ее словам, в республике на эти цели выделяют до 50 млн рублей ежегодно. В «оплачиваемые» категории входят жалобы на незаконную торговлю спиртными напитками, несанкционированные свалки, несвоевременный вывоз мусора. Такие обращения являются «закрытыми» на сайте «Народного контроля».

