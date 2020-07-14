Челнинские активисты получили 150 тыс. рублей за жалобы на незаконную торговлю алкоголем
За обращения через систему «Народный контроль» активные татарстанцы получают поощрения. Об этом сегодня на брифинге рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.
За одну подтвержденную заявку татарстанцы получают от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Сабурская привела пример, как активисты из Набережных Челнов получили 150 тыс. рублей за жалобы на незаконную торговлю алкоголем.
По ее словам, в республике на эти цели выделяют до 50 млн рублей ежегодно. В «оплачиваемые» категории входят жалобы на незаконную торговлю спиртными напитками, несанкционированные свалки, несвоевременный вывоз мусора. Такие обращения являются «закрытыми» на сайте «Народного контроля».
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