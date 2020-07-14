Роспотребнадзор Татарстана: запрета на работу пляжей нет, но купаться на них все равно небезопасно

В Татарстане на сегодняшний день нет официального запрета, связанного с COVID-19, по работе пляжей, но все водные объекты должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, которые выдает Роспотребнадзор по РТ, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции.



Она пояснила, что постановление кабинета министров республики о мерах противодействия коронавирусной инфекции выходило в марте, «про пляжи тогда никто не думал». Тем не менее пляжи должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие водного объекта санитарным правилам.



Система — заявочная: исполком или организация, в чьем ведомстве находится водоем или пляж при нем, должны представить документы на «соответствие водного объекта санитарным правилам». Понятие «пляж» вообще не звучит.

По словам Авдониной, на сегодняшний день за таким разрешением обратился только Нижнекамск о соответствии Камы в районе поселка Красный Ключ. Сейчас заявление находится на рассмотрении. Для профилактики будут выданы предписания о дезинфекции оборудования, работающей инфраструктуре.



«Вместе с тем для профилактики новой коронавирусной инфекции, параллельно с санитарно-эпидемиологическими заключениями о соответствии водного объекта, мы будем выдавать наши предписания о проведении дополнительных мероприятий. То есть это обработка, дезинфекция оборудования, которое стоит на пляже, работающая инфраструктура в части соблюдения личной гигиены, наличие воды. На сегодня мы ни в коем случае не прекращали контроль за водными объектами», — подчеркнула она.

Сотрудники ведомства отобрали 226 проб воды в водоемах в местах, где купаются люди. Доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям — 21%, по микробиологии — 6%.

Также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила последние исследования от 10 июля: так, озера Глубокое и Большое Лебяжье, к сожалению, не отвечают требованиям по микробиологическим показаниям.

Она подчеркнула, что в таких водоемах купаться опасно, так как велик риск подхватить кишечные заболевания — дизентерию, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез. Авдонина уточнила, что через воду коронавирусная инфекция не передается, но есть риск «подцепить» обычную инфекцию.

С июля по август вода в водоемах проверяется и на холерный вибрион. На сегодняшний день исследованы порядка 426 проб в местах санкционированного купания, вибрионы не выделены.



Сейчас Татарстан находится на втором этапе ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и купальный сезон в республике официально не открыли. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание.

