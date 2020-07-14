Казанца оштрафовали за сбыт 4 тысяч контрафактных масок

Фото: "Реальное время"

Судебным штрафом в 10 тысяч рублей и прекращением уголовного преследования закончилась громкая история с оптовой продажей 4 тысяч некачественных медицинских масок и 1 тысячи флаконов антисептика в Казани. Такое решение вынес Приволжский райсуд Казани по делу 21-летнего Элвина Муслюмова, сообщает журналист «Реального времени».



Согласно решению суда, фальсифицированные медицинские маски и антисептик помощник администратора казанского кафе приобрел у некоего неустановленного лица, а затем выставил на продажу. Но в роли покупателей выступили оперативники УЭБиПК МВД Татарстана.

Операцию «Негласная проверочная закупка» полицейские провели в период карантина по COVID-19, 2 апреля вечером, на автопарковке ресторана «Хан Сарай» на улице Сафиуллина в Казани. Оптовые партии масок и антисептика обвиняемый продал соответственно за 196 тысяч рублей (49 рублей за маску) и 140 тысяч (140 рублей за флакон).

После сделки этот товар изъяли в машине Reno Daster, которой пользовался Муслюмов, а Следком возбудил дело о незаконном обороте фальсифицированных некачественных медицинских изделий по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление — 5 лет лишения свободы.

По итогам расследования сотрудник СКР ходатайствовал перед судом о прекращении дела с назначением Муслюмову судебного штрафа. При наличии хороших характеристик и отсутствии судимостей суд с ходатайством согласился.

Подсудимого обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей в госказну, а следователей — уничтожить контрафактные маски и антисептик. Решение уже вступило в силу.

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