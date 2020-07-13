Родник от жителя Дрожжановского района, туман в Актаныше: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 13 июля

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Самым активным в «Инстаграме» сегодня стал руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров, который опубликовал сразу четыре поста. Два из них были посвящены встречам с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и доктором биологических наук, профессором, экспертом МАГАТЭ Робертом Ильязовым. С последним, являющимся уроженцем Дуваново, они обсудили вопрос об учреждении именных стипендий для одаренных учеников Дрожжановского района. Пользователи в комментариях поприветствовали эту идею.

В еще одном посте Гафаров сообщил, что уроженец села Старое Шаймурзино Ильдус Вахитов планирует благоустроить родник в своем родном селе. «Приятно видеть, что есть настоящие патриоты, болеющие за своих земляков! Удачи И. Вахитову, содействия и поддержки односельчан!», — написали в комментариях к нему.

Глава Высокогорского муниципального района Татарстан Рустам Калимуллин провел выездное совещание по строительству плавательного бассейна в селе Высокая Гора. Напомним, на него потратят 157,7 млн рублей. Строительство бассейна должно быть завершено до 31 декабря 2020 года.

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов опубликовал фото утреннего тумана и пожелал всем доброго утра, что он делает каждый день.