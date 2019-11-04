В Высокой горе построят бассейн за 158 млн рублей

В находящемся неподалеку от Казани райцентре — селе Высокая Гора — появится бассейн за 157,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 25 октября. Заявки принимаются до 5 ноября, тогда же состоится аукцион. Заказчиком выступает ГИСУ, оплатят работы из бюджета Татарстана.

Строительство бассейна должно быть завершено до 31 декабря 2020 года. Датой начала строительства указана дата заключения контракта. Физический объем работ составит 10,7 тысячи кубометров. Судя по проектной документации, бассейн расположится рядом с автодорогой Высокая Гора — Пермяки.