В Лаишево законсервировали постройки в городке Семрук

В Лаишево решили сохранить временные постройки в городке Семрук, который построили для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщается в официальном аккаунте Лаишевского района.

Накануне на территорию Семрука очистили от мусора, а временные постройки покрыли специальным составом, который защитит дерево от загнивания.

За кисточки и валики взялись, в том числе, руководитель исполнительного комитета района Ильдус Зарипов и Ильдус Янышев, директор ГК «Контр».

«Марат Салихов приехал специально из Москвы, Максим Иванов приехал с Томска. Я им рассказал, какой красивый край Лаишево, здесь практически Голливуд, где снимался фильм, они не выдержали и приехали. Мы сохраняем, консервируем от загнивания дом, в котором проходили съемки фильма «Зулейха открывает глаза»», — рассказал он.

По мнению Янышева, Семрук может стать «местом экономического развития района». Он предложил создать веломаршрут, который соединит Казань и Лаишево.

Ранее Зарипов в интервью «Реальному времени» рассказал, что временные постройки находятся на землях, которые относятся к речному фонду. И если Семрук захотят сохранить, то надо будет решить вопрос с землей.

