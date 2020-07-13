Открывается продажа билетов театра Камала в Казани на новый театральный сезон — видео

Фото: кадр видео ТНВ

Театр Камала в Казани начинает свою работу. Первые билеты появятся в продаже в ближайшие дни, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас театралы ожидают четких рекомендаций Роспотребнадзора. Уже точно известно, что залы будут заполняться только наполовину, спектакли будут проходить 3—4 раза в неделю, а рассадка будет проходить с дистанцией. А на сцене в одном действии должно быть не более 10 человек.

В театре уже идут репетиции. Сезон откроется спектаклем «Угасшие звезды».

В Казани со 2 июня по 22 декабря запустили II лабораторию молодых драматургов «Новая татарская пьеса».

