Открывается продажа билетов театра Камала в Казани на новый театральный сезон — видео
Театр Камала в Казани начинает свою работу. Первые билеты появятся в продаже в ближайшие дни, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Сейчас театралы ожидают четких рекомендаций Роспотребнадзора. Уже точно известно, что залы будут заполняться только наполовину, спектакли будут проходить 3—4 раза в неделю, а рассадка будет проходить с дистанцией. А на сцене в одном действии должно быть не более 10 человек.
В театре уже идут репетиции. Сезон откроется спектаклем «Угасшие звезды».
В Казани со 2 июня по 22 декабря запустили II лабораторию молодых драматургов «Новая татарская пьеса».
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