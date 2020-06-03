В Казани заработала лаборатория молодых драматургов — лучшую пьесу ученика поставят в театре им. Камала

В Казани со 2 июня по 22 декабря запустили II лабораторию молодых драматургов «Новая татарская пьеса».

Участники научатся писать пьесы, лучшую из которых поставят на сцене театра им. Г. Камала.

Подать заявку может любой желающий до 40 лет, свободно владеющий татарским языком. Заявки будут принимать до 20 июля на сайте.

С 1 по 15 августа молодые драматурги будут посещать онлайн-семинары под руководством практиков и теоретиков драматургии. С 15 августа по 1 ноября участники лаборатории будут писать свои пьесы, в этом им будут помогать наставники. Лучшие произведения будут опубликованы и поставлены на малой сцене Камаловского театра в рамках проекта «Молодежный вторник», передает мэрия Казани.