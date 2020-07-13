Чалов о призе лучшему игроку матча с «Рубином»: «Получил по блату»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал получение приза лучшему игроку матча с «Рубином» (1:1). Накануне он отметился забитым голом в ворота казанцев.

«Заслуженная ли награда лучшему игроку матча? Думаю, я получил приз по блату. В прошлый раз, когда играли с «Рубином», он тоже был экспертом в студии и дал мне эту награду. Их у меня всего две, спасибо Олегу Дмитриевичу (Корнаухов, — прим.ред.)», — цитирует Чалова пресс-служба клуба.

Форвард армейцев был награжден призом лучшего игрока матча с казанским «Рубином». Выбор в пользу Чалова сделал бывший футболист ЦСКА, а ныне эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов.

Подробнее о других итогах встречи 28-го тура РПЛ между армейцами и казанским «Рубином» можно почитать в материале «Реального времени».