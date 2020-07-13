Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 73 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 70—73 рубля за доллар.

Динамику рубля определяют темпы распространения коронавируса в США и его экономические последствия для нефтяного рынка. Из-за увеличения количества новых заболеваний в США нефть отреагировала временным снижением цен, что оказало негативное влияние на курс рубля.

Продолжается конвертация иностранными держателями рублевых дивидендов в доллары, что будет давить на национальную валюту. На предстоящей неделе начнется сезон корпоративной отчетности американских компаний по результатам II квартала. Ожидаем, что отчеты будут плохими. Вопрос заключается в том, насколько результаты будут слабыми. Мы ожидаем, что это окажет влияние на все мировые рынки, и на рубль в том числе.