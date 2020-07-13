В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за 38-градусной жары

МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары в республике.

Так, по информации «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» во второй половине дня 14 и 15 июля ожидается жаркая погода с максимальными температурами до +35—38 градусов.

«Реальное время» ранее дало несколько советов о том, как перенести жару.

Синоптики Гидрометцентра Татарстана в минувшую пятницу сообщили, что на этой неделе в республике ожидается аномально жаркая погода.