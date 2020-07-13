Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за 38-градусной жары

12:56, 13.07.2020
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за 38-градусной жары
Фото: realnoevremya.ru

МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары в республике.

Так, по информации «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» во второй половине дня 14 и 15 июля ожидается жаркая погода с максимальными температурами до +35—38 градусов.

«Реальное время» ранее дало несколько советов о том, как перенести жару.

Синоптики Гидрометцентра Татарстана в минувшую пятницу сообщили, что на этой неделе в республике ожидается аномально жаркая погода.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем