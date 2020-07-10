На следующей неделе в Татарстане ожидается аномально жаркая погода

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на следующей неделе.

Так, в понедельник, 13 июля, на территории Татарстана местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза с усилениями ветра до 15—20 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят +29—34.

Согласно предварительному прогнозу, 14—15 июля прогнозируется аномально жаркая погода. Температуры воздуха днем составят +31—36°, в западных районах республики местами пройдет кратковременный дождь.

В эту субботу, 11 июля, ночью в зоне влияния атмосферного фронта в восточных районах республики синоптики прогнозируют кратковременные грозы с усилениями северо-западного ветра порывами до 18—23 м/с, локально возможен град. Ночью температура воздуха опустится до +14—19°. Днем с ростом атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Республика будет располагаться в гребне антициклона. Завтра днем ожидается +24—29 градусов тепла.

В воскресный день, 12 июля, влияние антициклона сохранится, осадки маловероятны. Температура ночью опустится до +11—16°, днем воздух прогреется до +26—31°.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев ранее сообщал, что в Казани возможно повторение жары 2010 года.

