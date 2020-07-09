Пять советов, как перенести жару

Фото: «Реальное время»

1. Не выходите из дома

Самый простой и очевидный совет — без надобности не выходить из дома. Если все же это нужно сделать — то следует надевать светлую одежду (она лучше отталкивает солнечные лучи) из натуральных тканей (они позволяют организму «дышать»), прикрывать голову легкой шляпой, кепкой или подобными головными уборами. Не забудьте взять с собой бутылку негазированной воды. Придерживайтесь теневой стороны, и помните про «блага цивилизации» — на пути наверняка будут магазины с кондиционерами, периодически заходите в них. Если есть возможность поехать на метро, а не на наземном транспорте — воспользуйтесь ею, там более прохладно.

2. Побольше жидкости, но не весь день

В жару, в связи с обезвоживанием, организму требуется больше жидкости. Врачи рекомендуют пить в такую погоду не меньше полутора литров воды. Однако ее стоит употреблять не весь день — в наиболее жаркое время пить воду нужно по минимуму, основной объем распределить на вечер, ночь и утро. Употребление жидкости в относительно холодное время суток позволит организму отложить воду в тканях. При этом холодной воды, хоть и очень тянет выпить, лучше все же избегать — она повысит риск простудиться.

Мало того, есть исследования, согласно которым горячие напитки лучше охлаждают организм: они усиливают потовыделение. Это, правда, бесполезно, если вы находитесь в помещении с высокой влажностью или в одежде, в которой поту некуда испаряться, — тогда все же лучше пить холодные напитки.

3. Кондиционер и вентилятор — нужно, но с осторожностью

Если вы находитесь в помещении, в котором жарко, конечно, нужно использовать любые средства для охлаждения. Если есть кондиционер — его обязательно нужно включить, но не «увлекаться»: не делайте разницу между температурой на улице и в помещении слишком большой. После 30 градусов на улице так и тянет выставить на кондиционере «18», но это, как и холодная вода, может привести к простуде — да и вообще, сильные перепады температуры вредны для организма.

С вентилятором тоже стоит обращаться с осторожностью — желательно поставить его в режим, при котором он крутится. Если это не помогает — некоторые люди рекомендуют поставить перед ним емкость с холодной водой — ее испарения, попадающие под ветер от вентилятора, могут несколько охладить помещение. Кстати, с вентиляторами есть интересная особенность: они значительно хуже помогают справиться с жарой в помещениях с высокой влажностью, так как мешают потовыделению. Еще одна особенность (надеемся, в средней полосе России это не будет актуально) — вентиляторы бесполезны и даже опасны в помещениях с температурой выше 35 градусов, так как фактически «гоняют» горячий воздух и увеличивают риск теплового удара.

4. Закройте окна, пока на улице жарко

Вещь, казалось бы, очевидная, но, похоже, далеко не все люди следуют этому правилу: окна в помещении лучше держать закрытыми, пока температура на улице выше, чем внутри. Если у вас дома 28 градусов, а на улице — 30, то, открыв окна, вы только повысите температуру в доме. Сквозняк в этом плане обеспечит продувание воздуха, но горячего — что не принесет облегчения. Открывать окна стоит только в тот момент, когда (и если) температура за окном стала ниже температуры внутри. Кроме того, в течение дня лучше зашторить окна, чтобы не допустить попадания прямых солнечных лучей.

5. Не пропустите тепловой удар

Несмотря на все меры предосторожности, в такую погоду есть риск получить солнечный или тепловой удар. Это довольно серьезно, и человеку, у которого тепловой удар, нужно обратиться к врачу, ведь дело может дойти до потери сознания. До осмотра врача человеку нужно оказаться в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или, например, влажное полотенце (но охлаждать его нужно регулярно, не допуская нагрева).

Типичные симптомы теплового и солнечного ударов такие: слабость, головокружение, очень сильное потоотделение, жажда, головная боль. Ко всему этому (симптомы в принципе схожи с обычным состоянием во время жары) могут добавиться явные признаки — это тошнота и рвота. Берегите себя и следите за своим состоянием.

Максим Матвеев