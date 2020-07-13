Индекс промпроизводства Татарстана выше, чем в среднем по России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным рейтинга от "РИА Новости", в Татарстане индекс составил 100,2%. В общем рейтинге регионов республика заняла всего 45 место.

Лидерами рейтинга стали Тюменская (129,8%) и Тульская (124,1%) области, а также Кабардино-Балкария (121,0%), аутсайдерами - Тыва (60,5%), Костромская (79,2%), Ульяновская (87,3%) и Нижегородская (91%) области, а также Марий Эл (89,9%)

По данным Татарстанстата, в январе — марте 2020 года индекс промпроизводства в республике составил 104,6%.