В Татарстане промпроизводство за I квартал выросло на 4,6% по сравнению с прошлым годом

Индекс промпроизводства за январь — март 2020 года в Татарстане составил 104,6% по отношению к предыдущему году.

По данным Татарстанстата, наибольший рост показало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, подскочившее на 32,3%.

Производство текстильных изделий выросло на 28,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 27,1%, производство электрического оборудования — на 26,4%.

Добыча полезных ископаемых осталась на том же уровне. Обрабатывающие производства прибавили более 9%.

Падение в 49,9% показало производство прочих транспортных средств и оборудования.

В марте индекс промышленного производства в Татарстане вырос на 2,8% по сравнению с мартом 2019-го.