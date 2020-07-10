«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Нападающий «Леха» Кристиан Гюткьяер попал в список интересов двух российских клубов.

По данным датских СМИ, в услугах форварда сборной Дании заинтересованы казанский «Рубин» и «Ростов». Также предметный интерес к Гюткьяеру проявляет немецкий «Гамбург». Сам футболист пока раздумывает над возможными вариантами продолжения карьеры.

При этом сообщается, что ранее он продлил контракт с нынешним клубом «Лехом» до конца нынешнего сезона. В случае перехода форвард достанется клубу на правах свободного агента.

Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол. Всего за три сезона в «Лехе» он 52 раза отмечался забитыми мячами.

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Рубина» к нападающему португальского «Авеша» Мердаду Мохаммади.

Накануне, казанский клуб у себя дома обыграл «Краснодар» (1:0). Подробнее о прошедшем матче можно почитать в материале «Реального времени».