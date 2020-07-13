Венгрия первой в Евросоюзе откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия с 15 июля разрешит въезд на свою территорию гражданам России. Об этом сообщило посольство страны в Москве в Facebook.

Согласно решению венгерских властей, Россия вошла в список стран «желтой» зоны, граждане которых, в отличии от стран из «красного» списка могут въехать на территорию Венгрии при определенных условиях.

Так, все въезжающие на территорию страны, в том числе и граждане Венгрии, возвращающиеся из России, должны будут пройти медосмотр. При этом иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде в Венгрию.

При отсутствии подозрения на коронавирус въезжающему будет необходимо в течение 14 дней находиться на карантине.

При этом избежать карантина можно только в том случае, если два теста на наличие COVID-19 за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и эти данные будут подтверждаться документом на венгерском или английском языке.

На минувшей неделе Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран. В списке оказались Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, Монголия.

