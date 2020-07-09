СМИ: Россия может возобновить полеты в 13 стран

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Михаила Орлова, направленном в Росавиацию и Минтранс (есть в распоряжении РБК).



В списке есть Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, с которого началась пандемия коронавируса, Шри-Ланка, Вьетнам, Монголия.

Окончательного решения о возобновлении полетов нет, говорят источники РБК.

Росавиация ранее направила в аэропорты телеграмму с сообщением о продлении ограничения на международные полеты до 1 августа. Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ прекратила с 27 марта.