В Татарстане всего за один день утонули четыре человека, за выходные — семь

Фото: МЧС по РТ

На водоемах Татарстана продолжают гибнуть люди. Только за сегодняшний день известно о четырех смертельных случаях, о них рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

На реке Казанке около 18 часов трое мужчин прыгнули в воду с железнодорожного моста на Кировской транспортной дамбе. Двое из них выплыли, третий так и остался под водой. Водолазы нашли его тело в 19.20 на глубине 10 метров.

Примерно в 14 часов в озере у деревни Туембаш Кукморского района утонул 21-летний парень. В это же время смертельный случай произошел в заливе Волги у ж/м Старое Победилово. Водолазам потребовалось два часа, чтобы обнаружить тело 35-летнего мужчины.

Также утопленник зафиксирован в Набережных Челнах. Там у пляжа «Центрального» в поселке ГЭС утонул 43-летний мужчина.

Таким образом, всего за одно воскресенье в Татарстане утонуло четыре человека. За выходные известно о семи смертельных случаях, в том числе о гибели пятилетнего ребенка на пляже озера Большое Лебяжье.

Отметим, что проблему обсудили на субботнем совещании в Доме правительства. По поручению президента республики Рустама Минниханова введены патрульные группы для контроля и профилактики на водоемах. Также Минниханов потребовал от глав районов ответственности в обеспечении безопасности на воде в Татарстане.

