Под Казанью мужчина пострадал, пытаясь самостоятельно потушить горящие 12 сараев

Фото: Реальное время

Ночью в Татарстане сгорело 12 сараев, один человек пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Крупный пожар произошел в в селе Кощаково в Пестречинском районе Татарстана. Сообщение о пожаре поступило в 01.44 ночи. К тому моменту уже горели 12 дощатых сараев, расположенных под одной крышей.

Ран пожара был повышен до 2. Огонь потушили к четырем утра. Пострадал 45-летний местный житель, который пытался потушить огонь до приезда спасателей. Он доставлен в РКБ в Казани с ожогами 1 и 2 степени.



Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Причины пока не установлены.

Ранее в Зеленодольске снова произошел пожар в микрорайоне «Полукамушки».

