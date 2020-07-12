Пандемия коронавируса должна увеличить российскую интернет-торговлю
Пандемия коронавируса должна увеличить российскую интернет-торговлю. Об этом заявили аналитики Data Insight.
По данным экспертов, с 2019 по 2024 год темп роста онлайн-торговли составит 33,2%. За это время объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с учетом НДС).
При этом, отмечают аналитики, такого роста не было бы без пандемии. Если бы коронавирус не появился, объем интернет-торговли составил бы только 5,6 трлн руб., передает РБК.
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