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В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана открылись новые выставки — видео

21:36, 11.07.2020
В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана открылись новые выставки — видео
Фото: скриншот

В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана открылись выставки современных казанских художников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.


Проект состоит из четырех выставок — «Между Волгой и Уралом» Рустема Хузина, «Моей Отчизне» Ильнура Сиразиева, «Гравюра сегодня» Веры Карасевой и «Дорога к моим истокам» Равиля Загидуллина. Их можно будет увидеть в Галерее современного искусства до 6 сентября.

«Реальное время» подробно рассказало, что какие работы художников обязательно стоит увидеть на этой выставке.

ОбществоКультура Татарстан
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