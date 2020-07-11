В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана открылись новые выставки — видео

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В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана открылись выставки современных казанских художников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Проект состоит из четырех выставок — «Между Волгой и Уралом» Рустема Хузина, «Моей Отчизне» Ильнура Сиразиева, «Гравюра сегодня» Веры Карасевой и «Дорога к моим истокам» Равиля Загидуллина. Их можно будет увидеть в Галерее современного искусства до 6 сентября.



«Реальное время» подробно рассказало, что какие работы художников обязательно стоит увидеть на этой выставке.