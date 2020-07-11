Глава Счетной палаты заявил, что российская экономика находится в застое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ.

По его мнению, России придется в ближайшие годы уходить от нефтяной структуры экономики и необходимо будет увеличить на 1% ВВП госрасходы на науку и образование и на столько же — на здравоохранение.

Также Кудрин считает, что потребуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум в два раза и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», — передает «РИА Новости» его слова.

Во вторник глава Счетной палаты Сергей Кудрин заявил, что из бюджета за прошлый год украли от 2 до 3 млрд рублей.

