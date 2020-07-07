Счетная палата: в прошлом году из бюджета украли 2—3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил депутатам Госдумы о выявленных нарушениях. По его словам, из бюджета за прошлый год украли от 2 до 3 млрд рублей.

«Примерно 2—3 миллиарда — это чистое воровство. Остальное — это нарушение процедур закупок, нарушение бухгалтерского учета, нарушения, связанные с целевым назначением, нецелевое использование», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что хотел привести данные за первую половину 2020-го, но часть информации еще засекречена, передает ТАСС.

Всего в 2019 году Счетная палата выявила нарушений на 884,6 млрд рублей, что на 112 млрд рублей больше, чем в 2018 году.