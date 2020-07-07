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Счетная палата: в прошлом году из бюджета украли 2—3 млрд рублей

16:22, 07.07.2020 1
Счетная палата: в прошлом году из бюджета украли 2—3 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил депутатам Госдумы о выявленных нарушениях. По его словам, из бюджета за прошлый год украли от 2 до 3 млрд рублей.

«Примерно 2—3 миллиарда — это чистое воровство. Остальное — это нарушение процедур закупок, нарушение бухгалтерского учета, нарушения, связанные с целевым назначением, нецелевое использование», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что хотел привести данные за первую половину 2020-го, но часть информации еще засекречена, передает ТАСС.

Всего в 2019 году Счетная палата выявила нарушений на 884,6 млрд рублей, что на 112 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

АналитикаЭкономикаБюджетОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:43
    Расстреливать не пробовали?
    Публично - на стадионах.
    Как в Китае
    С оплатой патронов родственниками ворья.

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