Женоненавистника, который пинал беременных в Нижнекамске, могут посадить на семь лет

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Прокуратура Татарстана контролирует вопрос о привлечении к уголовной ответственности мужчины, напавшего в начале июля на двух женщин в Нижнекамске. По требованию ведомства на мужчину возбуждено уголовное дело еще по одной статье, которая предусматривает лишение свободы до 7 лет.



Выяснилось, что обе пострадавшие женщины беременны. Сейчас все стороны допрошены, проведены очные ставки, потерпевшие опознали в задержанном своего обидчика. По требованию прокуратуры против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных в отношении двух или более лиц, в отношении женщин, заведомо для виновного находящихся в состоянии беременности». Состав преступления отнесен к категории «тяжкое», ему грозит до 7 лет тюрьмы, рассказали в ведомстве.

Кроме этого мужчина задержан по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»

Напомним, что на этой неделе общественность возмутилась тем, что мужчину, который ногами пинал проходящих мимо женщин, полиция просто отпустила, оштрафовав на 1 000 рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Татарстану организовать доследственную проверку нападения мужчины на двух женщин в Татарстане.

