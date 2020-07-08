Бастрыкин поручил провести проверку нападения мужчины на двух женщин в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Татарстану организовать доследственную проверку нападения мужчины на двух женщин в Татарстане.



В СМИ распространились видеокадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в парке Нижнекамска нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ее ногой, от чего женщина падает, а мужчина «продолжает свои противоправные действия».

«Затем он таким же образом нападает еще на нескольких женщин, часть из них также с детьми», — сообщили в СК.

Вчера МВД по РТ сообщило, что в нижнекамском парке «Семья» 3 июля мужчина напал на двух женщин и нанес им телесные повреждения. Злоумышленника задержали сотрудники полиции УМВД России по Нижнекамскому району, в отношении мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».