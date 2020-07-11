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Трое подростков погибли в Башкирии при опрокидывания автомобиля

08:48, 11.07.2020
Трое подростков погибли в Башкирии при опрокидывания автомобиля
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии трое подростков погибли в аварии с опрокидыванием автомобиля. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

ДТП произошло в Кармаскалинском районе в четвёртом часу утра. На четвертом километре автодороги Булгаково-Бекетово водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В машине находились трое подростков 16 и 17 лет. Все они погибли.

Инспекторы выяснили, что парень не имел водительских прав. Сейчас начато разбирательство.

Ранее в Казани столкнулись три легковушки и автобус.

Общество Татарстан
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