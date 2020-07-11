Трое подростков погибли в Башкирии при опрокидывания автомобиля
В Башкирии трое подростков погибли в аварии с опрокидыванием автомобиля. Об этом рассказали в ГИБДД республики.
ДТП произошло в Кармаскалинском районе в четвёртом часу утра. На четвертом километре автодороги Булгаково-Бекетово водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В машине находились трое подростков 16 и 17 лет. Все они погибли.
Инспекторы выяснили, что парень не имел водительских прав. Сейчас начато разбирательство.
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