В Казани столкнулись автобус и три легковушки

Фото: соцсети

В Казани в аварии столкнулись три легковушки и пассажирский автобус. Кадры с места пользователи опубликовали в соцсети.

Авария произошла около шести утра на улице Ново-Азинская. Возле отановки «Тектоник» столкнулись автобус и три легковых автомобиля. От удара с автобусом одна из иномарок влетела в другую легковушку, а «Нива» и вовсе оказалась на тротуаре.

Сообщается, что несмотря на серьезность повреждений автомобиля, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП пока выясняются.



Ранее в центре Казани перевернулась иномарка.