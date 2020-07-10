В Казани столкнулись автобус и три легковушки
В Казани в аварии столкнулись три легковушки и пассажирский автобус. Кадры с места пользователи опубликовали в соцсети.
Авария произошла около шести утра на улице Ново-Азинская. Возле отановки «Тектоник» столкнулись автобус и три легковых автомобиля. От удара с автобусом одна из иномарок влетела в другую легковушку, а «Нива» и вовсе оказалась на тротуаре.
Сообщается, что несмотря на серьезность повреждений автомобиля, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП пока выясняются.
Ранее в центре Казани перевернулась иномарка.ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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