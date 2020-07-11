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Регбисты «Стрелы» одержали вторую победу в чемпионате

07:02, 11.07.2020
Регбисты «Стрелы» одержали вторую победу в чемпионате
Фото: vk.com/strelarugby

«Стрела» на казанском стадионе «Тулпар» разгромила краснодарский клуб «Богатыри» (59:0) в матче 4-го тура чемпионата России по регби.

Благодаря успешным попыткам Гафарова и Тромпа, а также двум прорывам в зачетную зону Де Вита вкупе с реализациями Мараиса помогли казанцам уйти на перерыв, ведя со счетом 26:0.

Во втором тайме гости попытались отыграться, но у них ничего не вышло. «Стрела» усилила давление и довела дело до разгромного — 59:0. Успешные попытки дебютанта из Казани Байбурина и опытного Ду Рандта вместе с двумя реализациями от Мараиса позволили казанцам записать на свой счет вторую победу в чемпионате страны.

Подробнее об итогах встречи можно почитать в материале «Реального времени».

Спорт Татарстан
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