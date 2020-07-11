«Татаркино» объявило о запуске инстаграм-телевидения

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

«Татаркино» сообщило о запуске собственного инстаграм-телевидения с ежедневными тематическими эфирами.

Так в социальных сетях по расписанию будут выходить тематические видеоролики и интервью, проводиться прямые эфиры на тему кино, демонстрироваться уникальные кинофильмы.

Каждый понедельник в выпусках в инстаграм-аккаунте «Татаркино» будет рассказываться об известных татарских документалистах, по вторникам в аккаунте кинотеатра «Мир» будут рассказывать об экспонатах из коллекций Союза кинематографистов Татарстана и самого кинотеатра. В среду эфиры будут посвящены обсуждению нашумевших фильмов.

В четверг в «Инстаграме» «Татаркино» будут прямые эфиры с создателями татарстанского кино — режиссерами, сценаристами, операторами, осветителями. По пятницам будет выходить детский «Мультурок» с ведущими Ранилем Бильдановым и Светланой Говоруновой.

А с 1 августа «Татаркино» планирует запустить еще два крупных видеопроекта: топ-100 известных личностей Татарстана, которые внесли значимый вклад в развитие республики и «Кино и музыка», посвященный музыкальным произведениям, которые использовались в фильмах татарстанских кинематографистов, сообщает пресс-служба «Татаркино».

В августе Татарстан примет у себя фестиваль уличного кино. Киноленты будут показывать под открытым небом в парках Казани и Набережных Челнов. Также в фестивале примут участия парки Агрызского, Азнакаевского, Верхнеуслонского, Бугульминского, Нижнекамского, Елабужского и других районов республики.

