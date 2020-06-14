В Татарстане пройдет фестиваль уличного кино

Татарстан примет у себя фестиваль уличного кино. Об этом сообщает дирекция «Татаркино».

Фестиваль пройдет с 1 по 10 августа. Киноленты будут показывать под открытым небом можно в парках Казани и Набережных Челнах. Также в фестивале примут участия парки Агрызского, Азнакаевского, Верхнеуслонского, Бугульминского, Нижнекамского, Елабужского и других районов республики.

Кино будут показывать под открытым небом. Победитель определится с помощью света фонариков: организаторы будут измерять уровень света на площадке.

Ранее руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова в колонке, написанной для «Реального времени», рассказала о летних кинопоказах под открытым небом.

