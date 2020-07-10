В «Алабуге» началось совещание, посвященное строительству автодороги Европа — Западный Китай

Фото: Екатерина Аблаева

В особой экономической зоне «Алабуга» началось совещание, посвященное строительству автодороги Европа — Западный Китай. В нем принимает участие премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также в совещании участвуют вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана и другие.

Хуснуллин отметил, что объемы строительства в этом году не были сокращены, оно идет со значительным опережением.