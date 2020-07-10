«Татнефть» переименовала завод шин ЦМК в «Нижнекамский завод грузовых шин»

«Татнефть» переименовала ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (НЗГШ). Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что решение об изменении названия предприятия связано с повышением эффективности системы управления процессами шинного производства.

ООО «НЗГШ» объединяет производство грузовых комбинированных и цельнометаллокордных шин, выпускает 123 товарные позиции: 81 — ЦМК KAMA, KAMA PRO и 42 — комбинированные шины КАМА.

Этими шинами комплектуются ПАО «КАМАЗ», ПАО «НЕФАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ», ООО «ПАЗ», АО «АЗ «УРАЛ», ООО «ИВЕКО-АМТ», ООО «ЛиАЗ», АО «Ремдизель», ООО «КАВЗ». Шины также экспортируются в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» за полгода добыла более 13 млн тонн нефти.

