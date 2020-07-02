«Татнефть» за полгода добыла более 13 млн тонн нефти

Предприятия группы «Татнефть» в июне добыли 1,96 млн тонн нефти, по итогам 6 месяцев добыто 13,26 млн тонн нефти. По сравнению с первой половиной 2019 года объем добычи сократился на 1,57 млн тонн.

Добыча сверхвязкой нефти за полгода составила 1,6 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

За 6 месяцев построено и сдано 309 скважин. Произведен текущий ремонт на 4 609 скважинах.