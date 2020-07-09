В центре Казани перевернулась иномарка
В центре Казани в результате аварии перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.
ДТП произошло на перекрестке улиц Профсоюзной — Чернышевского. Пользователи отмечают, что из-за отсутствия светофора участникам дорожного движения сложно разъехаться.
О возможных пострадавших не сообщается.
Ранее на Чистопольской спорткар протаранил ограждение и врезался в маршрутку, которая от удара опрокинулась.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым