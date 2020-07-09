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В центре Казани перевернулась иномарка

11:43, 09.07.2020
В центре Казани перевернулась иномарка
Фото: соцсети

В центре Казани в результате аварии перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

ДТП произошло на перекрестке улиц Профсоюзной — Чернышевского. Пользователи отмечают, что из-за отсутствия светофора участникам дорожного движения сложно разъехаться.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее на Чистопольской спорткар протаранил ограждение и врезался в маршрутку, которая от удара опрокинулась.

Общество Татарстан
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