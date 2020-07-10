Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение о банкротстве завода «Аммоний»

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Сегодня Арбитражный суд РТ утвердил мировое соглашение о банкротстве завода «Аммоний».

По условиям мировой, предприятие будет погашать 111,7 млрд рублей ($1,5 млрд) долга в течение 5 лет, до июня 2025 года. Только теперь уже не ВЭБ.РФ, а КАО «Азот» Романа Троценко, которое выкупило его долги. Отсюда такие льготные условия его «возврата». При этом уплата большей части этой суммы придется как раз на последний год.

Завод запустили в 2016 году, вложив $2,1 млрд — это были средства ВЭБ, которые тот привлек у японских банков. Предполагалось, что инвестиции окупятся к середине 2025 года. Однако из-за резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах завод не смог обслуживать кредиты, накапливая долги. Уже в 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, в 2018 году должен был погасить еще около $155 млн, в 2019-м — все $600 млн.



Лишь один год — 2016-й — завод удобрений был прибыльным. В 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд. К тому моменту на предприятии лежал груз возврата 82,8 млрд рублей долгосрочных заемных средств и еще 34,4 млрд рублей краткосрочных.



Подробнее об условиях мирового соглашения менделеевского завода удобрений с кредитором — в материале «Реального времени».

